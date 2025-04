Jogo do Barcelona hoje: horário e onde assistir Atlético de Madri x Barcelona hoje (2/4)

O Barcelona enfrenta o Atlético de Madri no Estádio Metropolitano, nesta quarta-feira, dois de abril, em jogo de volta da semifinal da Copa Rei 2025. A partida começa às 16h30 (horário de Brasília) e quem ganhar vai enfrentar o Real Madrid na final.

Como assistir o jogo do Barcelona e Atlético de Madri

Esta partida está disponível para transmissão no Brasil pelo Disney +, que tem direitos de transmissão ao vivo da Copa Rei 2025. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madri, a partir das 16h30.

As duas equipes protagonizaram um duelo emocionante no jogo de ida, no Estádio Olímpico de Montjuïc , após empatarem por 4 a 4. Na noite desta quarta-feira, eles disputam uma vaga na grande final, que será disputada no Estádio La Cartuja, em Sevilha, no dia 26 deste mês.

As equipes de Madrid e Catalunha se enfrentam pela quarta vez nesta temporada, em um confronto que deve ser tão tenso quanto as três partidas disputadas até agora. Ambas as equipes chegam à fase eliminatória após um desempenho muito forte na Copa do Rei.

Escalação

O Barcelona deve levar a campo Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Pedri, Frenkie de Jong e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

São titulares do Madri os jogadores Musso; Azpilicueta, Giménez, Lenglet e Reinildo; Llorente, De Paul, Barrios e Giuliano Simeone; Julián Alvarez e Griezmann. . Técnico: Diego Simeone.

