Jogo do Barcelona hoje: horário e onde assistir Barcelona x Espanyol hoje (03/11)

O Barcelona enfrenta um complicado clássico catalão nesse domingo, 3 de novembro, quando recebe o Espanyol no Estádio Olímpico Lluís Companys, nesta importante partida da Primeira Divisão Espanhola. A partida começa às 12h15 (horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Barcelona e Espanyol ao vivo

Esta partida está disponível para transmissão no Brasil pelo Disney +, que tem direitos de transmissão ao vivo da La Liga no país. O Barcelona enfrenta o Espanyol no Estádio Olímpico Lluís Companys no domingo, 3 de novembro, a partir das 12h15.

O Barcelona enfrenta um complicado clássico catalão no domingo, quando recebe o Espanyol no Estádio Olímpico Lluís Companys, nesta importante partida da Primeira Divisão Espanhola.

Foi um excelente começo de temporada para o Blaugrana, líder do campeonato, sob o comando do novo técnico Hansi Flick, com vitórias marcantes em outubro sobre o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da UEFA, além de Alavés, Sevilla e Real Madrid na La Liga.

Como o Real não jogará neste final de semana devido ao adiamento da partida contra o Valencia, uma vitória hoje do Barça abriria uma enorme vantagem de nove pontos sobre seus rivais pelo título no topo da tabela.

O Espanyol está na 17ª posição da divisão, mas chega a este clássico depois de uma vitória por 4 a 0 sobre o San Tirso na Copa del Rey.

Escalação

O Barcelona deve levar a campo: Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.

São titulares do Espanyol os jogadores Garcia; El Hilali, Gomez, Kumbulla, Olivan; Gragera, Lozano, Milla; Tejero, Cheddira, Romero.

>> História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol