Jogo do Bilbao x Barcelona hoje: onde assistir ao vivo (20/1/22)

Em partida única, quem vencer avança para as quartas de final da Copa do Rei

Buscando a classificação até as quartas de final, o Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao nesta quinta-feira, 20/01, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), pelas oitavas da Copa do Rei no Estádio de San Mamés. O jogo do Barcelona hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Athletic Bilbao x Barcelona?

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, a partida começa às 17h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio de San Mamés, na cidade de Bilbao, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Bilbao e Barcelona ao vivo hoje?

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de perder a grande final da Supercopa da Espanha para o Real Madrid no último domingo, o Athletic Bilbao volta para os gramados nesta quinta para disputar a Copa do Rei nas oitavas. Para chegar até aqui, o elenco bateu o Mancha Real e, agora, tem pela frente um grande objetivo.

Enquanto isso, o Barcelona derrotou o Linares pela segunda rodada para carimbar o seu passaporte na fase das oitavas da Copa do Rei. Agora, se quiser chegar longe na competição, tem que deixar os melhores jogadores em campo no confronto de hoje para garantir a vitória. Pelo Campeonato Espanhol, aparece em sexto com 32 pontos.

Escalações de Athletic Bilbao e Barcelona:

Os jogadores, Vencedor, Villalibre e Núñez estão fora da lista de disponíveis no jogo de hoje

Umtiti, García e Sergi Roberto continuam indisponíveis.

Provável escalação de Athletic Bilbao: Agirrezabala; Vivian, Lekue, Petxa, Balenziaga, Martínez; Vesga, Williams, Zarraga, García; Williams, Sancet

Provável escalação de Barcelona: Neto; Mingueza, Dani Alves, Alba, Lenglet; González, Busquets, De Jong; Fernan Torres, Ansu Fati, De Jong

