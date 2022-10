Jogo do Barcelona hoje x Villarreal ao vivo onde vai passar – 20/10

Equipes disputam a décima rodada do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

Vice-líder no Campeonato Espanhol, o Barcelona tem um compromisso marcado nesta quinta-feira diante do time do Villarreal, na décima rodada às 16h (Horário de Brasília). O jogo do Barcelona hoje será realizado no Camp Nou, casa dos culés, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV e online.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

Barcelona x Villarreal será transmitido na ESPN, na TV fechada, e no Star +, serviço de streaming, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Disponível somente para assinantes da TV fechada, o canal da ESPN é o responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol na temporada. O torcedor deve obter a emissora em sua programação para assistir.

Outra opção é o Star +, sistema de streaming da Disney, que retarnsmite as imagens do jogo para todos os assinantes. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Itália

TV: ESPN

Online: Star +

Como vem as equipes do Barcelona x Villareal hoje

Depois de perder no El Clásico para o Real Madrid, o Barcelona perdeu a liderança no Campeonato Espanhol e de quebra ainda viu o seu desempenho caiu neste início de temporada. Em segundo lugar com 22 pontos, o time de Lewandowski coleciona sete vitórias, um empate e uma derrota com o total de 21 gols marcados e apenas 4 sofridos, uma das melhores campanhas no torneio.

Se vencer não sobe para a primeira posição, mas tem chances de diminuir a diferença.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Balde, Eric García, Piqué, Sergi Roberto; Pedri, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Dembele e Lewandowski.

Do outro lado, o Villarreal ocupa a sétima posição com 15 pontos, conquistados em quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Se vencer o jogo desta quinta-feira, só pula uma posição se descontar o saldo de gols com o Bilbao, que está uma posição acima da sua.

O elenco deve vir completo para o duelo fora de casa nesta quinta.

Escalação do Villarreal: Rulli; Mandi, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Baena, Morlanes; Pino, Danjuma e Jackson.

Jogos do Campeonato Espanhol na rodada

A décima rodada do Campeonato Espanhol traz dez jogos durante a semana, entre terça, quarta e quinta-feira. Além do embate entre Real Madrid e Elche, com vitória dos merengues, a rodada também apresenta o jogo do Barcelona.

Por isso, confira todos os confrontos da rodada hoje e os resultados até aqui.

Sevilla 1 x 1 Valencia

Getafe 2 x 2 Athletic Bilbao

Atlético de Madrid 1 x 1 Rayo Vallecano

Real Valladolid 4 x 1 Celta de Vigo

Cádiz 0 x 0 Betis

Real Sociedad 1 x 0 Mallorca

Elche 0 x 3 Real Madrid

Quinta-feira (20/10):

Almería x Girona – 14h

Osasuna x Espanyol – 15h

Barcelona x Villarreal – 16h

