Jogo do Barcelona x Elche hoje: onde assistir na TV, online e hora – 18/12

Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor neste sábado para subir na classificação

A bola vai rolar no confronto entre Barcelona e Elche neste sábado, 18/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo do Barcelona hoje.

Onde assistir jogo do Barcelona x Elche hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Barcelona está de volta para disputar o Campeonato Espanhol depois de viajar para o Oriente Médio para jogar amistoso em homenagem à Diego Maradona. Ocupando a 8ª posição da tabela com vinte e quatro pontos, o elenco precisa da vitória de hoje para subir na classificação e assim alcançar o topo nas próximas rodadas. Por fim, tem seis triunfos, seis empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o Elche vem na parte de baixo da classificação, 16º com quinze pontos, precisando do resultado em seu favor de qualquer modo. Por contar com o elenco titular completo, deve colocar em campo os seus melhores jogadores sendo dessa maneira para levar os três pontos para casa.

Escalação de Barcelona x Elche:

Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati e Memphis Depay são desfalques por lesão para Xavi, enquanto Gerard Piqué está suspenso.

Já os visitantes não tem novas baixas.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Eric García, Araújo; Iglesias, Busquets, De Jong; Ezzalzouli, Dembele, Gavi

Elche: Badía; Barragán, González, Roco, Palacios; Marcone, Morente, Mascarell; Fidel; Lucas Pérez, Boyé

