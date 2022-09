Jogo do Bayern de Munique hoje: onde assistir DE GRAÇA (03/09)

Valendo a liderança no Campeonato Alemão, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser contra o Union Berlin, neste sábado, 03 de setembro, pela quinta rodada às 10h30 (Horário de Brasília). O palco do embate é o Stadion An der Alten Försterei, na capital alemã, com transmissão gratuita de maneira online.

O Bayern soma 10 pontos e está na liderança da Bundesliga. Se vencer neste sábado, o elenco garante vantagem em cima dos rivais na tabela de classificação, principalmente do Borussia Dortmund. Até aqui, são três vitórias e um empate, tentando garantir-se com 100% sem derrotas.

Para o time do Union, a partida também vale a liderança já que o elenco está na segunda posição com os mesmos 10 pontos do Bayern na temporada. São três triunfos e um empate, mas em desvantagem no saldo de gols, com apenas 11 tentos marcados e 3 sofridos dentro e fora de casa.

Onde assistir Jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), diretamente da quinta rodada da Bundesliga na temporada.

Para a alegria do torcedor que adora acompanhar o futebol alemão, todos os embates na rodada são transmitidos através do serviço de streming OneFootball de graça! Isso mesmo que você leu torcedor, dá para assistir de graça todos os confrontos, incluindo o do Bayern.

Não é preciso fazer conta ou pagar nada. Basta acessar pelo computador ou navegador o site www.onefootball.com ou baixar o aplicativo no celular, tablet ou computador, procurar por “Bundesliga” (foto abaixo), encontrar qual jogo quer assistir e clicar no player ao lado dos símbolos dos times.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Stadion An der Alten Försterei, na capital alemã

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje: OneFootball

Bayern de Munique na Champions League 2022/23

Na próxima quarta-feira, o Bayern de Munique estreia na fase de grupos da Champions League pela temporada, disputando a primeira rodada.

O elenco alemão caiu no chamado “grupo da morte”, considerado um dos mais difíceis ao lado de grandes equipes como Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Pilzen. Apenas os dois primeiros se classificam para as oitavas de final e, por isso, terá de vencer os seus embates na primeira fase.

O início do Bayern na competição vai ser contra a Inter, na quarta-feira, 07 de setembro de 2022.

GRUPO C

Bayern de Munique

Inter de Milão

Barcelona

Viktoria Plzen

Prováveis escalações de Union Berlin x Bayern de Munique

Para os anfitriões, Baumgartl e Leite continuam indisponíveis por lesões.

Provável escalação do Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche, Jaeckel; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Ryerson; Becker e Jordan.

O técnico Julian Nagelsmann não tem novas baixas em seu plantel de jogadores, com Choupo-Moting e Goretzka recuperados.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Coman, Müller, Sane; Mane.

Próximos jogos:

UNION BERLIN:

Union Berlin x Union – Quinta-feira, 08/09 às 13h45 – Liga Europa

Union Berlin x Colônia – Domingo, 11/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

BAYERN DE MUNIQUE:

Inter de Milão x Bayern de Munique – Quarta-feira, 07/09 às 16h – Champions League

Bayern de Munique x Stuttgart – Sábado, 10/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

