Jogo do Bayern de Munique hoje onde assistir e horário ao vivo – 19/10

Valendo a classificação até a próxima fase, as equipes de Augsburg e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa da Alemanha. O jogo do Bayern de Munique hoje começa às 15h45 (Horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Em partida única, o embate será na SGL Arena, casa do Augsburg como manda o regulamento da competição.

Jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo onde vai passar

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar na ESPN 4 e Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Se você quer obter a emissora em sua programação entre em contato com a operadora.

Outra opção é assistir na plataforma de streaming Star +, disponível apenas para assinantes. O aplicativo da Disney está disponível para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível com a plataforma.

Para aqueles que querem se tornar membros, basta acessar www.starplus.com.

Como funciona a Copa da Alemanha?

A Copa da Alemanha funciona com cinco fases, de acordo com o esquema de mata-mata em jogos únicos, ou seja, as equipes têm apenas uma chance de garantir a classificação. Em caso de empate, a prorrogação é iniciada e se necessário, a disputa de pênaltis. A primeira fase tem 64 times, onde apenas 32 se classificam.

Na segunda fase, os times se enfrentam para definir quais serão os 16 que avançam para as oitavas de final. Depois vem as quartas de final, as semis e a tão esperada final que decide o campeão. Além disso, o clube vencedor também leva uma grande quantia em dinheiro que pode ajudar nos custeios internamente.

Jogos da Copa da Alemanha na segunda rodada

A segunda rodada da Copa da Alemanha traz dezesseis partidas durante a semana, entre os dias 18 e 19 de outubro de 2022. Em partida única, quem vencer avança até a terceira fase da competição.

Confira a agenda completa dos jogos da Copa da Alemanha.

Stuttgarter Kickers 0 x 2 Eintracht Frankfurt

Lubeck 0 x 3 Mainz

RB Leipzig 4 x 0 Hamburgo

SV Waldhof Mannheim 0 x 1 Nuremberg

Elversberg 0 x 1 Bochum

Eintracht Braunschweig 1 x 2 Wolfsburg

Darmstadt 2 x 1 Borussia Monchengladbach

Hoffenheim 5 x 1 Schalke 04

Quarta-feira (19/10):

Freiburg x St. Pauli – 13h

Hannover x Borussia Dortmund – 13h

Paderborn x Werder Bremen – 13h

Sandhausen x Karlsruher – 13h

Augsburg x Bayern – 15h45

Stuttgart x Arminia – 15h45

Jahn Regensburg x Fortuna – 15h45

Union Berlin x Heldenheim – 15h45

