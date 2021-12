Jogo do Bayern de Munique x Mainz hoje: onde assistir DE GRAÇA – 11/12

Buscando aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Mainz neste sábado, 11/12, com a bola rolando às 11h30 (horário de Brasília), pela décima quinta rodada na Allianz Arena. Com transmissão de graça no aplicativo, confira onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo neste sábado.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar com 34 pontos, o Bayern de Munique tem a intenção de continuar na liderança por muito mais tempo, de preferência até alcançar o título da competição. Durante toda a temporada venceu onze jogos, empatou um e perdeu apenas dois, ou seja, é um dos favoritos para vencer mais uma vez o Campeonato Alemão. Hoje, vai jogar sem público, mas espera contar com o resultado.

Enquanto isso, o Mainz segue em sétima posição com 21 pontos, isto é, conquistou até o momento seis vitórias, três eamptes e outras cinco derrotas na competição. Se vencer o jogo de hoje, consegue subir apenas uma posição, mas tem que contar também com o tropeço dos adversários para quem sabe alcançar a parte de cima e brigar por uma vaga em torneios internacionais.

Escalações de Bayern de Munique x Mainz:

O técnico Julian Nagelsmann tem baixas importantes em seu plantel, começando com Choupo-Moting, Goretzka, Kimmich, Sabitzer, Sarr e Stanisic.

Do outro lado, Kohr, Lucoqui e St. Juste vão desfalcar o elenco no jogo de hoje.

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Tolisso, Musiala; Coman, Müller, Sane; Lewandowski

Mainz: Zentner; Bell, Hack, Niakhate; Widmer, Lee, Barreiro, Stach, Martin; Burkardt, Onisiwo

