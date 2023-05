Confira onde vai passar jogo do Bayern hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Jogo do Bayern de Munique x Schalke: onde assistir hoje, sábado – 13/05

Na manhã deste sábado, 13 de maio, o jogo do Bayern de Munique vai ser contra o Schalke 04 pela 32ª rodada do Campeonato Alemão na Allianz Arena, em Munique. A bola vai rolar às 10h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo e de graça para todo o Brasil.

O Bayern se mantém na liderança com um ponto de vantagem contra o Borussia Dortmund. O Schalke, por outro lado, precisa dos três pontos para se manter fora da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Bayern de Munique hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Bayern de Munique e Schalke 04 no OneFootball, serviço de streaming. Nenhum canal de televisão vai transmitir o clássico do futebol alemão neste sábado.

A plataforma é 100% gratuita, isto é, pode ser assistida por qualquer torcedor pelo site (www.onefootball.com) ou no próprio aplicativo no celular, tablet ou smartv. Acesse a plataforma, procure por "Bundesliga" e assista ao clássico da Bundesliga ao vivo.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

Onde assistir: OneFootball

Escalações de Bayern de Munique x Schalke 04

Para o técnico Thomas Tuchel, do Bayern, os lesionados Davies, Hernandez, o goleiro Neuer e Stanisic continuam desfalques. Do outro lado, o treinador Thomas Reis está sem Balanta, o goleiro Fährmann, Jenz, Heekeren e Kozuki.

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Coman; Mane.

Schalke 04: Schwolow; Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani; Kraub, Kral, Karaman, Zalazar; Bülter e Terodde.

Quantas rodadas faltam para acabar a Bundesliga?

Já foram 31 rodadas, agora só faltam três rodadas para acabar o Campeonato Alemão na temporada. Diferente das outras competições europeias de futebol, a Bundesliga tem apenas dezoito clubes e 34 rodadas.

O torneio também é disputado em pontos corridos entre as rodadas, divididas em dois turnos onde cada elencos se enfrenta pelo menos duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa. Depois, o primeiro colocado será declarado o campeão ao fim das rodadas.

Vagas para a Champions, Liga Europa e Conference League serão distribuídas na parte de cima da classificação enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão alemã. O 16º colocado participa do playoff com o terceiro lugar da segunda divisão.

