Jogo do Benfica hoje ao vivo: onde assistir e horário (13/08)

Equipe enfrenta o time do Casa Pia neste sábado, pela segunda rodada do Campeoanto Português

O jogo do Benfica hoje ao vivo vai ser contra o Casa Pia, a partir das 14h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Português. A partida está marcada para acontecer no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com transmissão do Star +, serviço de streaming para assinantes para todo o Brasil.

O Benfica soma 3 pontos e está na vice-liderança, atrás do líder Porto. Já os visitantes tem apenas 1 ponto na 10ª posição da tabela.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje vai passar no Star +, a partir das 14h, horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o confronto entre Benfica e Casa Pia vai passar somente no serviço de streaming, disponível em todo o território nacional. O torcedor deve acessar a sua conta na plataforma pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Caso queira, deve tornar-se membro através do site (www.starplus.com), com diferentes valores e pacotes.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Portugal

Onde assistir: Star +

Prováveis escalações do jogo do Casa Pia x Benfica hoje

Escalação do Casa Pia: Ricardo Batista; João Nunes, Vasco Fernandes, Nermin; Lucas Soares, Afonso Taira, Neto, Leonardo; Rafael Martins, Takahiro e Saviour.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Flipe Morato, Grimaldo; Enzo Fernández, Chiquinho, Florentino Luís, João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos.

Jogos da segunda rodada do Campeonato Português

A bola vai rolar na segunda rodada do Campeonato Português, a nova temporada do futebol na Europa. Com dezoito equipes, a primeira divisão do torneio é realizada em 34 rodadas, dividida em primeiro e segundo turno.

A segunda rodada começa na sexta-feira, seguindo até a segunda-feira, dia 15 de agosto. O destaque vai para o jogo do Benfica, além do encontro do Sporting com o Rio Ave. O Porto, atual campeão, joga contra o Vizela.

Confira a seguir todos os jogos.

Sexta-feira (12/08):

Famalicão x Braga

Sábado (13/08): – jogo do Benfica hoje ao vivo

Casa Pia x Benfica – 14h

Sporting x Rio Ave – 16h30

Domingo (14/08):

Boavista x Santa Clara – 11h30

Vizela x Porto – 14h

Vitória SC x Estoril – 16h30

Segunda-feira (15/08):

Marítimo x Chaves – 11h30

Arouca x Gil Vicente – 14h

Paços de Ferreira x Portimonense – 16h30

Próximos jogos de Casa Pia e Benfica:

CASA PIA:

Casa Pia x Boavista- Domingo, 21/08 às 11h30 – Campeonato Português

Vitória SC x Casa Pia – Segunda-feira, 29/08 às 15h – Campeonato Português

BENFICA:

Dínamo de Kiev x Benfica – Quarta-feira, 17/08 às 16h – Champions League

Benfica x Dínamo de Kiev – Terça-feira, 23/08 às 16h – Champions League

