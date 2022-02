Jogo do Benfica hoje: em qual canal vai passar e horário – 07/02/22

A bola vai rolar no encontro entre Tondela e Benfica na segunda-feira, 07/02, pelo fim da 21ª rodada do Campeonato Português na temporada. Enquanto um precisa escapar do rebaixamento, o outro busca a liderança na tabela. O duelo será realizado às 16h (Horário de Brasília), no Estádio João Cardoso. Confira onde assistir ao jogo do Benfica hoje.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Tondela e Benfica hoje, pela 21ª rodada do Campeonato Português, vai passar para todo o Brasil no canal ESPN 4 (TV Fechada), e no Star + (Serviço de Streaming da Disney), a partir das quatro horas da tarde seguindo o horário de Brasília.

A plataforma está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

TONDELA

O elenco do Tondela entra em campo nesta segunda-feira depois de vencer o Portimonense no último fim de semana. Em décimo quarto lugar no Campeonato Português com 20 pontos, os anfitriões buscam o apoio da torcida em casa cheia hoje para garantir a vitória custe o que custar.

BENFICA

Enquanto isso, o Benfica também vem de derrota, mas para o Gil Vicente no último fim de semana. Agora, pela 21ª rodada do Campeonato Português, o elenco do Benfica, comandado por Nélson Alexandre da Silva precisa vencer o jogo de hoje e retomar o bom desempenho que apresentou no início da temporada para retomar a liderança, enquanto aparece em terceiro lugar com 44 pontos.

Prováveis escalações de Tondela x Benfica

Pedro Augusto, Sagnan e Barbosa estão inaptos para jogar hoje.

Do outro lado, o Benfica não tem Lucas Veríssimo, Pinho e Seferovic.

Tondela: Pedro Triguera; Neto, Roberto de Jesus , Eduardo Quaresma, Tiago Almeida; Undabarrena, Arcanjo, Agra, Juan Boselli; Avilés, Daniel

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi; Bernardo, Weigl, Meité; Everton Cebolinha, Rafa, Núñez

Confira o último jogo do Tondela x Benfica.

