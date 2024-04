Jogo do Benfica hoje: onde assistir Farense x Benfica ao vivo (22/04)

Hoje tem jogo Benfica contra o Farense, às 16h15 (horário de Brasília), pela Liga de Portugal. Aqui está tudo que você precisa para se preparar para o futebol desta segunda-feira.

Ao vivo - Como assistir o jogo do Benfica hoje?

O jogo do Benfica nesta segunda terá transmissão ao vivo para o Brasil através da ESPN 3 e no Star+. O jogo é pela 29ª rodada do campeonato, que tem o Benfica na segunda posição da classificação e Farense na décima. A partida é no no Estádio de São Luis.

Na última partida, o SC Farense empatou fora de casa por 1 a 1 com o Vitória Guimarães e foi derrotado por 12 na partida, 21 a nove.

O Benfica conquistou uma vitória em casa por 3-0 sobre o Moreirense FC no seu jogo mais recente, a 14 de abril. O Benfica derrotou o Moreirense FC por 15-4.

Dia do jogo: segunda, 22 de abril de 2024

Horário da partida: 16h15

Escalação

Possível escalação inicial do Farense:

Velho; Pastor, Silva, Rossi e Talys; Falcão, Barbosa, Caseres e Matias; Belloumi e Balde. Técnico: José Mota.

Possível escalação do Benfica:

Soares; Bah, Silva, Morato e Carreras; João Mário, João Neves e Rafa Silva; Campos, Di Maria e Arthur Cabral.

