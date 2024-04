Jogo do Benfica hoje: onde assistir Sporting x Benfica sábado (6/4)

Tem jogo do Benfica hoje contra o Sporting, o do Dérbi português. O confronto deste sábado, 6 de abril, é válido pela 28ª rodada e será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta o Sporting hoje, 6, pela Taça Portuguesa, a partir das 16h3045 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo ESPN 4 e Star+. Em Portugal, a transmissão ficará com a RTP 1 e RTP Play.

O encontro entre as duas formações, muitas vezes referido como O Clássico, é uma das maiores rivalidades do futebol europeu, ambas com um número considerável de vitórias no palco maior.

O Sporting lidera o Campeonato Português com 68 pontos. O Benfica está na segunda posição, com 67 pontos.

Escalação

O treinador Roger Schmidt do Benfica traz os jogadores Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino, João Neves, Di María, Rafa e David Neres; Tengstedt.

O Sporting chega para este jogo comandado pelo técnico Rúben Amorim com Franco Israel; Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Trincaã, Gyökeres e Pote.