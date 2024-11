Horário e onde assistir Farense x Benfica ao vivo (02/11/24)

Neste sábado, 2 de novembro de 2024, o Benfica enfrenta o Farense no Estádio de São Luís, em confronto pela décima rodada da Liga Portugal. Com início marcado para as 15h (horário de Brasília), o duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV e internet.

Onde assistir Farense x Benfica ao vivo

Quem não puder estar presente no Estádio de São Luís poderá acompanhar o jogo entre Farense e Benfica ao vivo pela ESPN2, canal de TV fechado, e pelo serviço de streaming Disney+. A Liga Portugal tem atraído um número crescente de espectadores internacionais, essas opções de transmissão permitem que os torcedores acompanhem os lances de qualquer lugar.

O jogo promete fortes emoções, essas alternativas garantem que ninguém perca os momentos importantes da partida.

Horário: 15h de Brasília

Local: Estádio de São Luís, em Faro, Portugal

Prognóstico: Expectativas e Possíveis Resultados

A partida entre Farense e Benfica deve ser disputada, com o Farense tentando surpreender em casa e o está buscando uma vitória estratégica. A equipe anfitriã joga com o apoio da torcida e deve se esforçar para segurar o ataque adversário e explorar as chances de gol que surgirem, especialmente em contra-ataques e bolas paradas.

No entanto, o Benfica é favorito. Com Bruno Lage no comando e um elenco repleto de talentos, os encarnados têm tudo para dominar o posse de bola e tentar definir o placar cedo. A vitória é essencial para o clube seguir no topo da tabela e fortalecer sua campanha na Liga Portugal.

Possíveis escalações

O time do Benfica neste sábado deve contar com Trubin, Bah, Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokçu, Di María, Akturkoglu e Beste; Pavlidis.

O Farense deve escalar Velho, Pastor, Jorge, Africo e Poloni; Silva, Falcão e Neto; Menino, Millan e Bernejo.

