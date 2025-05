Sábado de clássico no futebol português! O Estádio da Luz vai receber o ‘Derby de Lisboa’, com o Benfica enfrentando o Sporting na 33.ª rodada da Primeira Liga portuguesa 2024-25, dia 10 de maio. Além de ser o maior confronto do calendário da primeira divisão portuguesa, a partida também provavelmente decidirá o título, já que ambas as equipes ocupam atualmente as duas primeiras posições na classificação.

Transmissão jogo do Benfica hoje e Sporting

A torcida pode assistir o jogo do Benfica hoje e Sporting na ESPN 4. A partida será transmitida para todos os estados do Brasil neste domingo através da emissora paga, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar o canal para assistir todas as emoções do clássico.

Quem não tem o canal na programação deve entrar em contato com a operadora.

Para os torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 13h, no horário local.

Saiba quantas Champions o Benfica tem

Como assistir jogo do Benfica e Sporting online

Para quem gosta de assistir no celular, o jogo do Benfica e Sporting hoje terá transmissão na Disney+. A plataforma está disponível somente para quem é assinante através do navegador pelo site ou no próprio aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Para se tornar assinante basta acessar o site e encontrar o melhor plano ao seu bolso.

Quem venceu mais o clássico português?

As equipes de Benfica e Sporting protagonizaram ao longo da história 324 encontros no clássico português, com vantagem ao clube Benfica em 139 vitórias, além dos 70 empates e 115 triunfos ao Sporting, de acordo com dados do portal O Gol.

O último encontro foi em 11 de janeiro de 2025, e terminou em 1 x 1.

Receba as principais notícias do Brasil e do mundo pelo Zap. Siga o DCI no Whatsapp e nas redes sociais.