Jogo do Bologna x Inter de Milão hoje: onde assistir e horário – 06/01

Abrindo a vigésima rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Bologna e Inter de Milão se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, com a bola rolando a partir das 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo da Inter de Milão hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato italiano ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara , cidade de Bologna, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na última rodada, o Bologna conseguiu vencer o Sassuolo fora de casa. Agora, nesta quinta-feira, tem um encontro marcado com o seu primeiro duelo do novo ano para quem sabe então se manter no bom desempenho e continuar subindo na classificação. No momento, está em 10º com 27 pontos tendo oito vitórias, três empates e oito derrotas.

Enquanto isso, a Inter de Milão permanece em primeiro lugar da tabela com 46 pontos, isto é, vantagem de quatro pontos com o segundo colocado. Se quiser se manter na liderança, precisa ganhar o jogo de hoje e torcer por tropeços de Napoli e Milan, que também brigam pelo topo da classificação. Por fim, contabiliza catorze vitórias, quatro empates e uma derrota.

Escalações do jogo do Campeonato Italiano:

Schouten é o único desfalque para os anfitriões, enquanto Calhanoglu, suspenso, não poderá entrar em campo pela Inter de Milão no confronto.

Bologna: Skorupski; Bonifazi, Medel, Soumaoro; Olsen, Svanberg, Domínguez, Soriano, Hickey; Arnautovic, Orsolini

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Barella, Dumfries, Vidal, Perisic, Brozovic; Sánchez, Lautaro Martínez

