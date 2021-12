Jogo do Bologna x Juventus hoje: onde assistir online e horário – 18/12

Buscando a liderança, a Juventus visita o Bologna neste sábado, 18/12, com a bola rolando a partir das 14h (horário de Brasília), em confronto pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano no Estádio Renato Dall’Ara. Com transmissão ao vivo, veja onde assistir o jogo da Juventus hoje.

Onde assistir ao jogo do Bologna x Juventus hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste sábado.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, cidade de Bologna, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décima posição com 24 pontos, o Bologna acumula uma sequência de duas derrotas nas últimas rodadas e, por isso, entra em campo neste sábado buscando reverter o quadro de resultados ruins no Campeonato Italiano. Até o momento, o elenco tem sete vitórias, três empates e também sete derrotas. Por isso, quer aproveitar o fator casa.

Enquanto isso, a Juventus conseguiu se recuperar depois de um início de temporada ruim sob o comando do técnico Allegri. Em sétimo lugar com 28 pontos, o time vem de três rodadas sem perder, além de garantir a classificação para as oitavas da Champions. Por fim, contabiliza oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Escalação do Bologna x Juventus:

Schouten é a única baixa para o jogo de hoje aos anfitriões.

Allegri, técnico da Juve, confirmou em coletiva que Dybala não estará disponível hoje, além de Chiellini, Chiesa, Ramsey e Danilo também estão indisponíveis.

Bologna: Skorupski; Theate, Medel, Soumaoro; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Barrow, Olsen, Arnautovic

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentacur, Locatelli, McKennie; Kean, Bernardeschi, Morata

