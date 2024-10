Jogo do Borussia Dortmund: onde assistir Borussia Dortmund x St. Pauli (18/10)

Nessa sexta-feira, 18 de outubro, os fãs do futebol alemão podem se preparar para mais um grande confronto: Borussia Dortmund x St. Pauli. O jogo vai começar às 15h30 (horário de Brasília) e terá transmissão para todo o Brasil.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund

A partida entre Borussia Dortmund e St. Pauli será realizada nessa sexta, 18 de outubro de 2024, e vai passar no Goat e OneFootball.

O OneFootball é um Streaming gratuito que oferece jogos ao vivo e gratuitos da Bundesliga em seu catálogo, acessível para todos os dispositivos.

O jogo acontece no icônico Signal Iduna Park, casa do Dortmund. Com capacidade para mais de 80 mil torcedores, o estádio será palco de mais um confronto eletrizante, e os torcedores locais devem marcar presença em peso para apoiar o time da casa.

Escalações esperadas

O Borussia Dortmund enfrentará o FC St. Pauli na 7ª rodada da temporada 2024-25 da Bundesliga. O Dortmund está atualmente na sétima posição na tabela de pontos com 10 pontos em seis jogos. Eles venceram três, empataram um e perderam em duas partidas.

Por outro lado, o St. Pauli está atualmente na 15ª posição na tabela de pontos com quatro pontos em seis jogos. Eles ganharam e ganharam um cada, tendo perdido quatro jogos. O Dortmund perdeu seu último jogo contra o Union Berlin fora de casa.

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini - Can, Groß - Gittens, Brandt, Malen - Guirassy

Pauli : Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, R. Wagner, Treu - Banks, Eggestein, Afolayan