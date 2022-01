Jogo do Borussia Dortmund x Freiburg hoje: onde assistir de graça – 14/01

Equipe do Dortmund busca a vitória para diminuir a diferença com o líder Bayern de Munique

Abrindo a décima nona rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebe o Freiburg nesta sexta-feira, 14/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), com a bola rolando no Signal Iduna Park. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no Campeonato Alemão com 37 pontos, o Borussia Dortmund busca diminuir a diferença de cinto pontos com o Bayern, o atual líder da temporada. Para isso, precisa garantir o resultado positivo em seu favor de qualquer maneira hoje. Ao todo, contabiliza doze triunfos, um empate e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Freiburg vem em quarta posição na tabela com 30 pontos, isto é, venceu oito partidas, empatou seis e perdeu quatro até o momento na temporada. Dessa maneira, surpreendendo até os próprios torcedores, o elenco promete colocar os melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos e dormir na terceira posição.

Escalações de Borussia Dortmund x Freiburg:

O técnico Marco Rose não poderá contar com Morey, Schmelzer e Unbehau.

Do outro lado, Flekken, Keitel, Nico Schlotterbeck e Sildillia são desfalques.

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Can, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Bellingham Brandt, Reus; Hazard, Haaland

Freiburg: Uphoff; Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter; Eggestein, Höfler, Sallai, Jeong, Grifo; Höler

