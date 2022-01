Real Madrid e Bilbao disputam a final da Supercopa da Espanha 2022

Equipes venceram as semifinais da competição e agora vão disputar a grande final no próximo domingo

Athletic Bilbao e Real Madrid vão protagonizar a final da Supercopa da Espanha. De um lado, o Real venceu o Barcelona e, do outro, o Bilbao bateu o Atlético de Madrid, conquistando a vaga na decisão da temporada no futebol espanhol. Confira quando vai ser, onde e como assistir a final da Supercopa da Espanha em 2022.

Real Madrid e Athletic Bilbao vão jogar a final da Supercopa da Espanha 2022

O Real Madrid e o Atlético de Madrid é quem vão disputar a final da Supercopa da Espanha. Os dois venceram os seus confrontos das semifinais e por isso vão disputar o título do torneio espanhol em partida única em estádio neutro. Os merengues vão em busca do 12º título, enquanto o time do Bilbao espera o 4º.

Na semifinal, o Real Madrid enfrentou o Barcelona. No primeiro tempo, Vinicius Junior abriu o placar, mas De Jong deixou tudo igual. No segundo, o elenco de Madrid virou com gol de Benzema, até Ansu Fati novamente empatar e levar até a prorrogação.

O confronto seguiu morno até que Valverde conseguiu ampliar o resultado em favor dos merengues, fechando o placar em 3 a 2 e dando a classificação ao Real.

Veja os melhores momentos de Vinicius Junior contra o Barcelona.

Do outro lado, o Athletic Bilbao, atual campeão, enfrentou o Atlético de Madrid. O primeiro tempo não teve grandes emoções, sem participações ou gols. O segundo, no entanto, foi repleto de ação. Álvarez marcou em favor do Bilbao, enquanto o goleiro Unai Simon, dois minutos depois, marcou contra para o Madrid.

No entanto, Williams aproveitou o tempo próximo do fim para marcar. O Madrid ainda teve Gimenez expulso, não conseguindo mudar o placar de 2 a 1.

Quando será a final da Supercopa da Espanha em 2022?

A final da Supercopa da Espanha em 2022 será no próximo domingo, 16 de janeiro, com os dois finalistas se enfrentando no King Abdullah Sports City, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, ainda sem horário definido. No entanto, seguindo o evento do ano passado, o jogo deverá ser realizado no horário da tarde, às 16h.

O canal ESPN Brasil vai realizar a transmissão ao vivo do confronto pela TV por assinatura, enquanto o Star + realiza a retransmissão pelo aplicativo. Para ter acesso basta assinar o serviço de streaming

Quais times são campeões da Supercopa da Espanha?

Ao todo, dez times da Espanha já levataram o troféu da Supercopa da Espanha. A competição reúne o vencedor da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol na última temporada para uma disputa com a intenção de descobrir o melhor elenco do país.

O maior vencedor é o Barcelona, com 13 títulos ao conquistar em 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018. Em segundo está o Real Madrid, muito próximo de empatar com o time catalão contabilizando 11 taças. Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao empatam em terceiro lugar com 3 títulos cada.

Outros oito times também aparecem na lista, muito atrás do esperado com três, dois e um título cada.

Barcelona – 13 títulos (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018)

Real Madrid – 11 títulos (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019–20)

Deportivo La Coruña – 3 títulos (1995, 2000, 2002)

Athletic Bilbao – 3 títulos (1984, 2015, 2020–21)

Atlético de Madrid – 2 títulos (1985, 2014)

Valencia – 1 título (1999)

Zaragoza – 1 título (2004)

Sevilla – 1 título (2007)

Mallorca – 1 título (1998)

Real Sociedad – 1 título (1982)

