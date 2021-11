Jogo do Borussia Dortmund x Stuttgart hoje: onde assistir de graça (20/11)

Buscando alcançar a liderança, o Borussia Dortmund recebe o Stuttgart neste sábado, 20/11, a partir das 11h30 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Alemão no Signal Iduna Park. Confira onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Stuttgart hoje: O jogo do Borussia Dortmund e Stuttgart hoje terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream de onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Escalações de Borussia Dortmund x Stuttgart

O técnico Marco Rose segue sem Haaland, o principal jogador do ataque do Borussia, além de não contar também com Morey, Reyna e Schmelzer, lesionados.

Já os visitantes não terão Führich, Kalajdzic, Millot, Silas e Thommy.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Akanji, Hummels, Pongracic; Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro; Brandt, Reus; Hazard

STUTTGART: Müller; Mavropanos, Anton, Kempf; Karazor, Massimo, Mangala, Endo, Sosa; Didavi, Al Ghaddioui

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

Depois de quebrar uma sequência incrível de quatro vitórias seguidas na última rodada, o Borussia Dortmund entra em campo neste sábado buscando reverter a sua situação para que, dessa maneira, consiga alcançar o líder Bayern de Munique e, assim, diminuir a diferença entre os dois. Por fim, em segundo lugar com 24 pontos, contabiliza oito vitórias e três derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Stuttgart aparece em décima sexta posição, na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos, ou seja, ganhar o jogo de hoje é obrigatório se quiser manter-se na elite do Campeonato Alemão. Neste momento, venceu apenas dois jogos, enquanto empatou quatro e perdeu cinco, buscando quebrar assim uma sequência de quatro rodadas sem vencer no torneio.

