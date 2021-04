Jogo do Botafogo hoje [4-4]: como assistir, horário e escalações

O Botafogo recebe a Portuguesa neste domingo (4), às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021. Ainda por conta do veto de jogos no município do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro precisou então realocar a partida para o Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Saiba como assistir ao vivo o jogo do Botafogo hoje.

Como assistir o jogo do Botafogo hoje?

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo do Botafogo hoje para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Provável escalação do jogo do Botafogo hoje

Botafogo : Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e PV; Kayque, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Marcinho e Matheus Babi.

: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e PV; Kayque, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Marcinho e Matheus Babi. Portuguesa-RJ: Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra, Wellington Cezar; Luis Gustavo, Everton Heleno, Romarinho; Chay, Emerson Carioca e Hugo Cabral.

Onde e quando será Botafogo e Portuguesa ?

Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021, o Fogão recebe a Portuguesa no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Embora o mando de campo do jogo de hoje seja do Botafogo, o Estádio Nilton Santos está proibido de receber partidas, por conta do atual decreto vigente no município do Rio de Janeiro, que proíbe a realização de competições esportivas na cidade.

De olho no G-4, o Glorioso mira a vitória para subir na tabela. O clube está atualmente em sexto lugar com 10 pontos conquistados, mas pode garantir uma vaga entre os quatro melhores do Estadual, em caso de triunfo. Com duas vitórias, quatro empates e uma derrota, o Fogão chega para o confronto logo depois de empatar com o Madureira na última rodada.

A Portuguesa está de olho na liderança da competição. Com 13 pontos, a Lusa é a atual terceira colocada do Estadual, mas está a três pontos de Flamengo e Volta Redonda, líder e vice, respectivamente. Em caso de triunfo, o clube permanece na cola dos líderes, mas uma derrota pode fazer a equipe ter a terceira posição ameaçada.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco x Bangu – 21h05

Domingo

Resende x Boavista – 11h

Botafogo x Portuguesa – 17h

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

