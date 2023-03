Jogo do Botafogo é válido pela décima rodada do Carioca. Foto: Reprodução Vítor Silva/ BFR

Tudo sobre o Jogo do Resende e Botafogo ao vivo no Campeonato Carioca 2023

Ao vivo: onde assistir ao Jogo do Botafogo x Resende no Kleber Andrade (05/03)

Enquanto o Botafogo busca a classificação para a semifinal, o Resende tem que vencer para não correr o risco do rebaixamento no Campeonato Carioca. Neste domingo, eles se enfrentam às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo do Botafogo hoje tem transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O Resende contabiliza 4 pontos na penúltima posição, enquanto o Fogão está em quinto com 16 pontos.

Por que o jogo do Botafogo vai ser no Kleber Andrade?

O jogo do Resende e Botafogo neste domingo vai ser no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, porque a equipe do Resende vendeu o mando de campo e optou por mandar a partida até o estado vizinho.

Ontem, o duelo entre Cruzeiro e Democrata SL na última rodada do Campeonato Mineiro também foi disputado no Kleber Andrade sob a mesma prerrogativa. Agora, é a vez dos torcedores do Botafogo e que moram no estado do Espírito Santo de assistir de pertinho o time.

Segundo o jornal Folha Vitória, mais de 5 mil ingressos foram vendidos.

POLÊMICA DA SEMANA: Dirigente do Sergipe agride árbitro após perder para Botafogo

Como assistir Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje tem transmissão no BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. É necessário ter o canal na programação para acompanhar as emoções do embates entre Resende e Botafogo na reta final do Carioca.

Como a Rede Bandeirantes não tem streaming, o torcedor não tem como assistir pela internet.

Escalações

As escalações dos times do Resende e Botafogo devem ser as seguintes:

Provável escalação do jogo do Resende: Jefferson; Medina, Hiago, Rayne, Kaique; Dener, Khevin Fraga, William; Léo Pedro, Bismarck e Vinicius Balotelli.

Provável escalação do jogo do Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Gabirel Pires, Lucas Fernandes; Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Victor Sá.

