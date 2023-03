VÍDEO: dirigente do Sergipe agride árbitro após perder para Botafogo

Após perder para o Botafogo e ser eliminado na Copa do Brasil, o presidente do Sergipe, Ernan Sena, agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado. A partida nesta quarta, 2/3, terminou empatada em 1 a 1 graças ao gol do Alvinegro aos 54 minutos do segundo tempo. E foi aí que a briga começou.

Assista ao vídeo em que o árbitro é agredido

Bráulio da Silva Machado foi agredido pelo presidente do Sergipe após o apito final. Ele precisou sair de campo escoltado por policiais.

Futebol🚨: O árbitro Bráulio da Silva foi agredido no final do jogo entre Sergipe x Botafogo pela Copa do Brasil. Goleiro Dida, do Sergipe, após a partida: “CBF é uma vergonha! O que o árbitro fez hoje foi uma safadeza. E ele sabe disso. Por isso apanhou.” pic.twitter.com/6o1MFV9E9N — TeComuniquei ✊🏼 (@te_comuniquei) March 3, 2023

Hoje o jogo era importante na Copa Brasil e caminhava para a vitória do Sergipe, que vencia por 1 a 0 desde o primeiro tempo, e consequentemente, eliminava o Botafogo.

Mas foi no segundo turno que a torcida - e os dirigentes do Sergipe se irritaram com o árbitro. Ele marcou 8 minutos de acréscimo e depois mais 1 minuto, mas o gol do Botafogo só saiu 30 segundos depois do fim da prorrogação.