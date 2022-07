Jogo do Brasil Feminino hoje ao vivo: onde assistir e horário (26/07)

Brasil ou Paraguai, quem vai para a a final da Copa América Feminina? As seleções entram em campo nesta terça-feira, 25 de julho, pela semifinal em Estádio Alfonso López, na cidade colombiana de Bucaramanga. Com a bola rolando a partir das 21h (horário de Brasília), confira onde assistir o jogo do Brasil Feminino hoje ao vivo.

Quem vencer vai jogar contra a Colômbia na final da Copa América Feminina de 2022 no sábado.

Onde vai passar o jogo do Brasil Feminino hoje ao vivo

O jogo do Brasil feminino hoje ao vivo vai passar no SBT e SporTV, às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília).

Pela TV aberta, o canal do SBT vai transmitir para todos os estados do Brasil as emoções da Seleção Brasileira na semifinal da Copa América. A narração será de Téo José, com comentários de Erika, Mauro Beting e Nadine Basttos. Diretamente do estádio, Fernanda Arantes faz a reportagem ao vivo.

Outra opção é o SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o site do SBT www.sbt.com.br retransmite as imagens do jogo, assim como o Globo Play, plataforma de streaming no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 21h (horário de Brasília)

: 21h (horário de Brasília) Onde assistir jogo do Brasil Feminino hoje ao vivo : SBT, SporTV, Site do SBT e Globo Play

: SBT, SporTV, Site do SBT e Globo Play Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

Caminho de Brasil e Paraguai até a semifinal

Líder com folga no grupo B, a Seleção Brasileira venceu os quatro jogos que disputou na primeira fase, garantindo 12 pontos e de quebra a ponta da tabela de classificação. Foram 17 gols marcados e nenhum sofrido, melhor campanha da Copa América Feminina. Por isso, é equipe comandada por Pia é a favorita no duelo desta terça-feira.

Para chegar até aqui, o Brasil venceu Argentina, Uruguai, Venezuela e Peru na primeira fase.

O Paraguai, por outro lado, garantiu a vice-liderança do grupo A com 9 pontos. A equipe paraguaia venceu três partidas das quatro disputadas, com uma derrota. Garantiu os três pontos conta o Chile, Bolívia e Equador, mas perdeu para a Colômbia. Agora, terá a chance de se redimir e quem sabe chegar até a grande final da Copa América para buscar o primeiro título no torneio.

Quantas Copa América feminina o Brasil tem?

O Brasil é o maior campeão da história na Copa América Feminina com 7 títulos conquistados. A Seleção Brasileira levantou a taça nos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018, quando venceu pela última vez.

Em segundo lugar vem a Argentina, com apenas 1 título conquistado, em 2006 quando bateu o Brasil na final da competição.

O desempenho do Brasil no futebol feminino é, sem dúvidas, o maior até aqui. De oito edições, a Seleção Canarinho levou sete títulos.

Brasil – 7 títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018)

Argentina – 1 título (2006)

Leia também: Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto vale as quartas de final?