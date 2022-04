Jogo do Brasil feminino hoje x Hungria: onde assistir e horário (11/04)

Brasil e Hungria se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa América Feminina, na Pinatar Arena, em São Pedro de Pinatar. Confira todas as informações e saiba onde assistir ao jogo do Brasil Feminino hoje ao vivo.

Amistoso é válido como preparação para a Copa América Feminina entre os dias 8 e 30 de julho de 2022.

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje ao vivo

O jogo do Brasil feminino hoje vai passar ao vivo na Globo e SporTV, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da Globo, na TV aberta, vai transmitir para todos os estados do Brasil a partida do futebol feminina. A narração vai ser de Cléber Machado, com comentários de Ana Thaís, Caio Ribeiro e a jogadora Formiga.

Outra opção para quem gosta de assistir na TV por assinatura é o canal SporTV, disponível em operadoras de televisão, com narração de Luis Carlos Jr, comentários de Renata Mendonça e Ricardinho.

Informações de onde assistir jogo do Brasil feminino hoje:

Data: 11 de abril de 2022

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Pinatar Arena, em São Pedro de Pinatar

Onde assistir: Globo e SporTV

Provável escalação do Brasil e Hungria hoje

Escalação do Brasil: Lorena, Letícia, Antonio, Tainara, Tamires, Angelina, Kerolin, Debinha, Ary, Duda e Geyse

Escalação do Hungria: Barbara Biro, Laura Kovacs, Anna Julia, Lilla, Luca Papp, Henrietta, Evelin, Sára Pusztai, Fanny Vargo, Fanni e Bernadett

A Seleção Brasileira Feminina vem de empate diante da Seleção da Espanha na última quinta-feira, pelo calendário de amistosos durante a Data FIFA, época determinada pela própria entidade como maneira de preparação das jogadoras. Comandadas pela técnica Pia, a seleção feminina tem pela frente grandes adversárias antes de entrar em campo pela Copa América Feminina em julho deste ano.

Do outro lado, a seleção húngara aproveita a Data FIFA durante a semana para treinar as suas jogadoras até a próxima competição feminina no calendário em toda a temporada, como a Copa do Mundo, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia em 2023.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Brasil feminino.

Copa América Feminina em 2022

Dez seleções da América do Sul disputam a Copa América Feminina em 2022. Com sede na Colômbia, a Conmebol já definiu os dois grupos para a primeira fase da competição, marcada para os dias 8 até 30 de julho deste ano.

As cidades de Cali, Bucaramanga e Armênia receberão as disputas da nona edição. Confira a seguir os grupos da Copa América Feminina.

Grupo A: Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia

Grupo B: Brasil, Peru, Venezuela, Argentina e Uruguai

