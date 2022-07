Jogo do Brasil Feminino hoje x Venezuela: onde assistir e horário (18/7)

Preparado para torcer? Tem jogo do Brasil feminino hoje! A Seleção enfrenta a Venezuela nesta segunda-feira, 18 de julho, pela quarta rodada do grupo B na Copa América Feminina, no Estádio Centenário de Armenia, na cidade colombiana de Armenia. A bola vai rolar às 18h (Horário de Brasília), então fique atento e saiba onde assistir.

A Colômbia é a sede da Copa América no futebol feminino este ano, escolha da Conmebol.

Horário do jogo do Brasil Feminino hoje:

O jogo do Brasil feminino hoje começa às 18h, seis da tarde, pelo horário de Brasília, com transmissão do SBT e SporTV, diretamente da Colômbia nesta segunda-feira.

Para a alegria do torcedor, o jogo do Brasil feminino hoje tem transmissão do SBT, com exibição no canal principal e afiliadas para todos os estados do país de graça e ao vivo. A narração é por conta de Téo José, com comentários de Erika, jogadora, e Mauro Beting, além de Nadine Basttos.

Para quem prefere a TV paga, o SporTV é a opção, disponível em operadoras por assinatura em todo o país. Já online, a plataforma de streaming do Globo Play retransmite, assim como o site do SBT (www.sbt.com.br) de graça pelo celular, tablet, computador e smart TV.

+ Tabela da Copa América Feminina 2022: todos os jogos e classificação

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Com duas vitórias até aqui, o Brasil é o líder do grupo B na Copa América Feminina. O grupo brasiliense entra em campo nesta segunda-feira podendo ficar ainda mais perto da classificação para a próxima fase, já que disputa a liderança com a própria equipe venezuelana. Por isso, os três pontos são tão importantes hoje. O time goleou a Argentina e o Uruguai.

Do outro lado, a Venezuela quer de todas as maneiras chegar até a liderança do grupo B e, por isso, prometem o elenco completo nesta segunda. A equipe estreou com vitória diante do Uruguai, além de vencer o Peru na terceira rodada, garantindo a vice-liderança do grupo com 6 pontos.

Classificação da Copa América Feminina 2022

A quarta rodada traz quatro confrontos que podem mudar completamente o rumo da competição. A Copa América Feminina apresenta dez seleções da América do Sul, divididas em dois grupos de cinco, onde jogam por cinco rodadas entre si.

A Seleção Brasileira lidera o grupo B, enquanto a Venezuela briga para alcançar a ponta. Fique atento no jogo de hoje e confira se o grupo terá uma nova líder ou não.

Confira a classificação atualizada na Copa América Feminina.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Paraguai – 6 pontos

3 Chile – 3 pontos

4 Equador – 3 pontos

5 Bolívia – 3 pontos

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 6 pontos

3 Argentina – 6 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – 0 ponto