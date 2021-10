Jogo do Brasil futebol feminino x Austrália: onde assistir ao vivo e horário

Após realizar dois amistosos diante da Argentina no mês de setembro, a Seleção Brasileira Feminina se prepara para dois confrontos diante da Austrália. Os dois embates serão realizados no Commbank Stadium, em Sidney, mas com transmissão para os brasileiros. Veja então onde assistir o jogo do Brasil feminino e datas.

Quando o Brasil feminino joga?

A Seleção Brasileira feminina entra em campo pela primeira vez neste mês, no sábado, 23 de outubro. O amistoso diante da Austrália, quarta colocada nos Jogos Olímpicos, serve de preparação para a equipe de Pia Sundhage, de olho na Copa América 2022. O duelo será às 5h50 (horário de Brasília), no Commbank Stadium, em Sydney.

Por outro lado, as seleções voltam a se enfrentar na terça-feira, 26 de outubro, novamente no Commbank Stadium para o segundo embate entre Brasil e Austrália.

23 de outubro de 2021 : Austrália x Brasil – Commbank Stadium (5h50)

: Austrália x Brasil – Commbank Stadium (5h50) 26 de outubro de 2021: Austrália x Brasil – Commbank Stadium (6h05)

Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Austrália?

A Rede Globo transmite a partida deste sábado, 23 de outubro, ao vivo para todo o país, a partir das 5h50 (horário de Brasília). No entanto, o embate terá transmissão da rede de canais de tv por assinatura, por meio do SporTV, que também exibe o duelo para todo o território nacional.

Atuais quartas colocadas no futebol feminino das Olimpíadas, as australianas são fortes adversárias e não perdem para o Brasil desde os Jogos Olímpicos do Rio-2016, quando empataram em 0 a 0 e Seleção Brasileira venceu nas penalidades, avançando à semifinal.

Quais as jogadores convocadas?

A treinadora Pia Sundhage convocou então 23 atletas para o jogo do Brasil feminino diante da Austrália. No entanto, precisou fazer algumas alterações devido às lesões e regras em virtude da pandemia de Covid-19.

A defensora Rafaelle foi substituída por Ana Vitória, enquanto as atacantes Nycole Raysla e Bia Zaneratto deram lugar à Andressa Alves e Ludmila. Veja abaixo a convocação do Brasil feminino:

Goleiras: Karen – Minas Brasília, Letícia – Benfica (Portugal) e Lorena – Grêmio

Defensoras: Ana Vitória – Benfica (Portugal), Tainara – Palmeiras, Erika – Corinthians, Antonia – Madrid C.F.F (Espanha), Bruninha – Santos, Tamires – Corinthians, Thais – Palmeiras e Katrine – Palmeiras

Meio-campistas: Julia Bianchi – Palmeiras, Ary Borges – Palmeiras, Angelina – O.L Reign (Estados Unidos), Duda – São Paulo, Kerolin – Madrid C.F.F (Espanha), Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos), Adriana – Corinthians

Atacantes: Giovana – Levante UD (Espanha) Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha), Geyse – Madrid CFF (Espanha), Andressa Alves – Roma (Itália) e Marta – Orlando Pride (EUA).