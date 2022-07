Jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje: onde assistir e horário (12/7)

Jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje: onde assistir e horário (12/7)

Tem jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje! Nesta terça-feira, 12 de julho, as seleções protagonizam clássico sul-americano a partir das 18h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo B na Copa América Feminina. O confronto será realizado no Estádio Centenário de Armenia, na cidade de Armênia. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

A Colômbia é o país sede da competição feminina este ano, escolhido pela Conmebol.

Onde assistir jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje?

Os canais SBT, SporTV e o Globo Play vão transmitir o jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje, às 18h (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa América, nesta terça-feira.

Pode comemorar torcedor, porque o jogo do Brasil hoje tem transmissão na televisão aberta! O canal do SBT exibe para todo o país o confronto feminino da Copa América. A narração vai ser de Téo José, com comentários da jogadora Erika, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Para quem prefere assistir na TV paga, o canal do SporTV exibe também para todos os estados o jogo. Basta sintonizar e curtir ao vivo o duelo. Online, o site do SBT (www.sbt.com.br), o aplicativo do SBT Vídeos e o serviço de streaming Globo Play estão disponíveis para celular, tablet, computador e na smart TV.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde assistir o Jogo do Brasil x Uruguai feminino hoje: SBT, Site do SBT, SporTV e Globo Play

Local: Estádio Centenário de Armenia, em Armênia, na Colômbia

Brasil e Uruguai na Copa América Feminina 2022

O Brasil estreou da melhor maneira possível na Copa América Feminia. Por 4 a 0, goleou a rival Argentina no último sábado, deixando a torcida brasileira entusiasmada e ansiosa para as próximas partidas. Com o resultado e o desempenho apresentado, a seleção torna-se a grande favorita ao título da competição.

Para o jogo de hoje, a técnica Pia deve manter a mesa escalação das jogadoras. Na tabela de classificação, está em primeiro lugar com 3 pontos.

Provável escalação do Brasil: Lorena; Fernanda Palermo, Tainara, Rafinha, Tamires; Adriana, Angelina, Ari, Kerolin; Gio e Bia Zaneratto.

Do outro lado, a equipe do Uruguai feminino não teve a rodada de abertura que gostaria em campo. Por 1 a 0, foi derrotada pela Venezuela pelo grupo B. Por isso, vê a partida desta terça-feira como a grande oportunidade de dar a volta por cima e, quem sabe, garantir os primeiros três pontos.

Na tabela, aparece na 4ª posição sem pontos marcados.

Provável escalação do Uruguai: Sofía Olivera; Lacoste, Carina Felipe, Ramondegui, Stephanie Gisell Tregartten; Gonzalez, Velazco, Carballo, Gómez; Birizamberri e Gómez.

Classificação da Copa América Feminina 2022

As seleções do Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai e Peru integram o grupo B na Copa América Feminina. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum para as equipes.

Do outro lado estão Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. Por cinco rodadas, as equipes disputam entre si onde apenas o líder e o vice-líder se classificam para a próxima fase.

Confira a classificação do grupo B neste momento.

1 Brasil – 3 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Peru – 0 ponto

4 Uruguai – 0 ponto

5 Argentina – 0 ponto

