Jogo do Brasiliense x Paranoá hoje: onde assistir e horário – 23/01

Pela primeira rodada do Campeonato Brasiliense, as equipes de Brasiliense x Paranoá se enfrentam neste domingo, 23/01, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Abadião. O jogo do Brasiliense hoje tem transmissão ao vivo então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Brasiliense x Paranoá

O Youtube da TV Brasiliense vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online disponível de graça para todo o público.

Outra opção é acompanhar online através do Eleven Sports, serviço de streaming disponível somente também de graça no site oficial e aplicativo para Android e iOS.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de Brasiliense e Paranoá

Nenhuma das equipes tem baixas para o jogo de hoje, deixando o confronot ainda mais acirrado e equilibrado.

Escalação do jogo do Brasiliense: Edmar; Andrézinho, Peu, Badhuga, Railon; Aldo, Radamés, Bernardo, Samuel; Tobinha, Alagoano

Escalação do jogo do Paranoá: Matheus; David Filipe, Samuel, Macapé, Vitinho; Paulo Wagner, Marquinhos, Cléo, Regino; Daniel Guerreiro, Lucas Dantas

Como estão as equipes na temporada?

O Brasiliense é o atual campeão do estadual. Dessa maneira, entra em campo neste domingo buscando manter o seu título para, quem sabe, aumentar o seu número de taças conquistadas. Jogando em casa na estreia, espera fazer bonito com a força da torcida presente.

Enquanto isso, o Paranoá retornou para a elite do Campeonato Brasiliense depois de vencer a segunda divisão do estadual no fim do ano passado. Sob o comando do técnico Klésio Moraes, o elenco promete dar trabalho para o atual campeão, mesmo jogando fora de casa.

