Saiba como assistir ao jogo do Ceará hoje ao vivo. Foto: Reprodução Felipe Santos / Ceará SC

Duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste; saiba onde assistir ao vivo o confronto decisivo

Jogo do Ceará x Sergipe hoje e onde assistir a Copa Nordeste (26/3)

O Ceará e o Sergipe entram em campo neste domingo (26) em disputa pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo do Ceará começa às 18h e é transmitido ao vivo na TV aberta e no streaming.

Quem vencer está classificado para a semifinal e poderá enfrentar Fortaleza ou Ferroviário.

Onde assistir jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste

O confronto entre Ceará e Sergipe terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, a partir das 18h (Horário de Brasília), além do pay-per-view Nosso Futebol e na plataforma de streaming OneFootball, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

O Nosso Futebol é encontrado nas operadoras de TV da Sky, Claro e DirecTV GO. No OneFootball o torcedor pode comprar o jogo da Copa do Nordeste de maneira avulsa.

Para que vai assistir ao jogo do Ceará hoje, fique ligado que o regulamento da Copa do Nordeste prevê disputa de pênaltis em caso de empate na partida das quartas de final ou semifinal. As disputas deverão ser iniciadas em até 10 minutos após o término do segundo tempo.

Não tem prorrogação na Copa do Nordeste. Além disso, também não tem gol fora de casa na final, a única etapa que é jogada em ida e volta. O time que marcar mais gols nas penalidades avança para a semi.

Escalações do jogo do Ceará x Sergipe

O técnico Gustavo Morínigo tem os desfalques de Hygor e Warley, ambos no departamento médico. Já o Sergipe não terá baixas para o duelo deste domingo nas quartas de final.

Provável escalação do Ceará: Aguilar; Michel, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Willian Formiga; Caíque, Geovane, Jean Carlos, Léo Rafael; Luvannor e Álvaro.

Provável escalação do Sergipe: Dida; Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva, Miguel; Diego Aragão, Wescley, Jalysson, Pedro Henrique; Ronan e Afonso.

Chaveamento da Copa do Nordeste

Antes mesmo da temporada começar, a CBF determinou o chaveamento da Copa do Nordeste. Cada elenco já sabe o caminho que irá percorrer até a grande final.

QUARTAS DE FINAL:

Sport x CRB (1)

ABC x Náutico (2)

Ceará x Sergipe (3)

Fortaleza x Ferroviário (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

