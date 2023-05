Sport x Ceará: onde assistir a final da Copa Nordeste 2023

É dia de decisão! Pelo segundo confronto da final da Copa do Nordeste, as equipes de Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 03 de maio, às 21h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Onde assistir a final da Copa Nordeste e os detalhes você confere no texto abaixo.

No primeiro jogo, o Ceará ganhou do Sport por 2 a 1. Em caso de empate, o Vozão é campeão. Mas se a soma dos placares terminar em igualdade, aí a disputa de pênaltis define o vencedor.

Onde vai passar a final da Copa Nordeste hoje

A final da Copa do Nordeste será transmitida nos canais SBT, ESPN 4 e o pay-per-view Nosso Futebol nesta quarta-feira ao vivo.

Na TV aberta, o SBT exibe a partida para todos os estados do Nordeste de graça. É só sintonizar do seu conforto do seu sofá e assistir sem pagar nada por isso.

Mas quem mora em outros estados do Brasil pode acompanhar na ESPN, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. Já o pay-per-view Nosso Futebol só aparece na Claro, Sky e DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Assistir Sport e Ceará online hoje

Para acompanhar ao vivo a final da Copa do Nordeste na internet o torcedor deve sintonizar o Star Plus, site do SBT ou o aplicativo SBT Vídeos.

Quem mora nos estados do Nordeste pode ver a programação do SBT de graça no site. No Star+, o serviço só pode ser acessado por assinantes. O valor mais barato é R$ 32,90 ao mês, com filmes e séries no catálogo.

Mas como funciona e onde assistir a final da Copa Nordeste de graça?

1) Acesse o site (www.sbt.com.br) através do computador ou no navegador do celular e tablet. Clique em "Ao vivo" localizado no menu em vermelho e branco e, assim que o vídeo aparecer no meio da tabela, dê o play.

Não precisa pagar nada por isso ou se inscrever no site. Mas lembre-se que o serviço funciona de acordo com a localização, por isso só moradores da região Nordeste vão acompanhar online de graça.

2) Também dá para assistir no SBT Vídeos, aplicativo disponível de graça na loja de APP do Android e iOS. Dá para assistir a programação do canal ao vivo, mas também de acordo com a sua localização. Se você entre os estados sintonize com a sua localização e acompanhe.

Quais os finalistas da Copa do Nordeste 2023?

Sport e Ceará disputam a final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Para chegar até aqui os dois passaram por grandes adversários entre as diversas fases da competição.

Na fase de grupos, o Sport fez a melhor campanha do grupo A ao fechar em primeiro lugar com 19 pontos, conquistados em seis vitórias, um empate e uma derrota. Nas quartas de final ganhou do CRB (4x0) e na semifinal superou o ABC (1x0).

Já o Ceará também ficou em primeiro lugar no grupo B, com o total de 16 pontos em cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Nas quartas de final ganhou do Sergipe (3x1) e na semifinal venceu o Fortaleza (2x3) em clássico cearense.

Arbitragem

O árbitro alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim foi escalado para apitar a final da Copa do Nordeste entre Sport e Ceará nesta quarta-feira. Os auxiliares vão ser Luanderson Lima dos Santos, Brigida Cirilo Ferreira e o quarto árbitro Jose Jaini Oliveira Bispo.

No VAR, árbitro de vídeo, Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, será responsável por analisar cada um dos lances envolvendo possível pênalti, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

Campeões da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste, ou Lampions League como também é chamada, foi idealizada em 1994 pela CBF. O principal objetivo era dar mais visibilidade para os clubes da região do Nordeste. Mesmo com o sucesso entre torcidas, diretorias e a aclamação, o torneio foi cancelado entre 2004 a 2009, mas aconteceu em 2010.

Antes mesmo da bola rolar em 1994 torneios de futebol no Nordeste eram disputados, mas sem o aval da entidade. Foi a partir daquele ano que a CBF tomou as rédeas da competição e a transformou em uma das principais competições de futebol do Brasil.

No topo da lista de maiores campeões da Copa do Nordeste estão Bahia e Vitória com quatro taças cada. Enquanto isso, nesta quarta-feira, o Sport poderá empatar com os dois adversário e tornar-se também um dos maiores vencedores do torneio da CBF.

O Ceará tem dois títulos e se levantar o caneco se iguala com o Sport, com três.

Vitória - 4 títulos

1997, 1999, 2003 e 2010

Bahia - 4 títulos

2001, 2002, 2017 e 2021

Sport - 3 títulos

1994, 2000 e 2014

Ceará - 2 títulos

2015 e 2020

Fortaleza - 2 títulos

2019 e 2022

Sampaio Corrêa - 1 título

2018

Santa Cruz - 1 título

2016

Campinense - 1 título

2013

América RN - 1 título

1998

Leia também: quem o Flamengo pega na Copa do Brasil 2023?