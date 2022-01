Se vencer, equipe do Bayern aumenta a vantagem que possui na liderança do Campeonato Alemão

Jogo do Colônia x Bayern de Munique hoje: onde assistir de graça – 15/01

Buscando aumentar a vantagem na liderança, o Bayern visita o Colônia neste sábado, 15/01, a partir das 11h30 (horário de Brasília), no RheinEnergieStadion, pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. O jogo do Bayern de Munique hoje vai contar com transmissão online e, por isso, saiba onde assistir ao vivo.

Quando é Colônia x Bayern de Munique?

A partida começa às 11h30 de sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro, no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia, na Alemanha.

Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje?

O OneFootball vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 11h30. O aplicativo está disponível de graça para Android e iOS e também no site oficial (onefootball.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Colônia x Bayern de Munique:

Em sexto lugar com 28 pontos, o Colônia busca o resultado positivo neste sábado para continuar subindo na classificação e, quem sabe assim, diminuir a diferença com os primeiros colocados para conquistar uma vaga em torneios internacionais no ano que vem.

Já o Bayern de Munique segue em primeiro lugar com 43 pontos, isto é, venceu em toda a temporada catorze partidas, empatou uma e perdeu três. Agora, espera conquistar outra vitória para aumentar a sua vantagem no topo da tabela.

No elenco, o técnico do Colônia, Steffen Baumgart, não pode contar com Köbbing e Skhiri

Já Julian Nagelsmann não terá Choupo-Moting, Coman, Davies, Goretzka, Hernandez, Sarr e Stanisic.

Provável escalação de Colônia: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, Hector; Ozcan, Ljubicic, Duda, Kainz; Modeste, Uth

Provável escalação de Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Pavard, Süle, Sabitzer; Roca, Tolisso, Gnabry, Müller, Musiala; Lewandowski

