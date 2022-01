Jogo do Concórdia x Figueirense hoje: onde assistir e horário – 29/01

Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste sábado com transmissão ao vivo

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, o Figueirense visita o Concórdia neste sábado, 29/01, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingos Machado de Lima. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo do Figueirense hoje.

Onde vai passar o jogo do Figueirense hoje

O jogo entre Concórdia x Figueirense hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura na TV aberta para todo o estado de Santa Catarina, no Premiere e na TV NSports, serviço de streaming. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com). Já o TV NSports pode ser assinado no site oficial (www.tvnsports.com.br).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: Globo (SC)

LiveStream: TV NSports e Premiere

Escalações de Concórdia x Figueirense

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Escalação do jogo do Concórdia hoje: Rafael Pitanga; Oliveira, Luan, William Alves, Perema; Felipe Manoel, Evandro, Rafa Marcos, Ruy, Carlos Renato; Lucas Batatinha

Escalação do jogo do Figueirense hoje: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mauro; Clayton, Oberdan, Kauê; Andrew, Thiaguinho, Índio

Em terceiro lugar com 4 pontos, o elenco do Concórdia garantiu uma vitória e um empate até o momento no Campeonato Catarinense, buscando o seu segundo triunfo na temporada para permanecer na parte de cima e, consequentemente, garantir uma vaga na fase eliminatória.

Enquanto isso, o Figueirense não faz um bom início de temporada depois de empatar com o Joinville e ficar na igualdade novamente diante do Barra. Agora, pelo jogo da terceira rodada hoje, o Figueirense o dever de conquistar a vitória para que consiga subir na tabela do Campeonato Catarinense, já que aparece em 6º com apenas 2 pontos.

