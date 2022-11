Jogo do Corinthians feminino hoje onde assistir o Paulistão (03/11/2022)

Equipe feminina do Corinthians enfrenta o Realidade Jovem nesta quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista na categoria

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o jogo do Corinthians feminino hoje vai ser contra a equipe do Realidade Jovem nesta quinta-feira, às 15h (Horário de Brasília). A partida será no Estádio João Mendes Athayde, no interior paulista. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de futebol feminino hoje.

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje vai passar no Eleven Sports, Estádio TNT Sports e Paulistão Play, às três da tarde (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Nenhum canal de TV vai transmitir o jogo do Corinthians nesta quinta-feira. Assinantes podem acompanhar na plataforma Estádio TNT (www.estadio.com) pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

Também dá pra assistir no Eleven Sports (elevensports.com) de graça ou no site do Paulistão Play.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio João Mendes Athayde

Onde assistir:Eleven Sports, Estádio TNT Sports e Paulistão Play

Arbitragem: Marcio Mattos do Santos

Informações do Corinthians feminino no jogo de hoje

Em sete partidas disputadas no Campeonato Paulista Feminino, a equipe do Corinthians venceu quatro partidas e perdeu três dentro dos gramados. O elenco ocupa a sexta posição da tabela com 12 pontos onde, mesmo se vencer nesta quinta-feira, não muda de lugar.

A temporada do grupo mostra-se equilibrada. Na Libertadores o elenco foi eliminado nas quartas de final pelo Boca Juniors. Já no Brasileirão Feminino o Timão levou a melhor e venceu o Internacional na decisão em dois jogos.

Escalação do Corinthians: Letícia; Andressa, Diany, Tarciane, Tamires; Gabi Portilho, Gabi, Adriana, Francisca Gabriela; Victoria e Jaqueline.

Como funciona o Paulista Feminino?

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino em 2022. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição reúne elencos das mais diferentes regiões do estado.

Na primeira fase as equipes jogam onze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois. Depois, apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais e do 5º ao 8º lugar disputarão a Copa Paulista.

As semis são jogadas em duas mãos, assim como a final.

