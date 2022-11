VÍDEO: torcidas organizadas se unem contra bloqueios de bolsonaristas

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram bloquear rodovias e pontes por todo o país. Em São Paulo, entretanto, a notícia de que torcidas organizadas se uniram para impedir os bloqueios pegou todos de surpresa.

Confira os vídeos das ações das torcidas, incluindo a do Corinthians, contra as ações dos bolsonaristas na última semana após a derrota do candidato nas urnas.

+ Confira o pronunciamento de Bolsonaro sobre os bloqueios

Vídeos das Torcidas organizadas contra bloqueios de bolsonaristas

Para deter os bloqueios de bolsonaristas que não aceitaram os resultados nas urnas entre as rodovias de São Paulo, as torcidas organizadas se unem desde terça-feira, 02 de novembro, para impedirem ônibus e carros de passarem pelos trajetos indicados na cidade.

Com a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro na terça, pela 35ª rodada do Brasileirão, integrantes da "Galoucura", torcida organizada do Atlético MG, furaram os bloqueios no trecho Sul de Minas da Rodovia Fernão Dias. Os torcedores seguiram viagem para assistir ao jogo entre as equipes à noite, que resultou no empate em 2 a 2 no Morumbi.

Além da torcida do Galo, o grupo "Somos Democracia" e a "Gaviões da Fiel" se uniram na noite de terça para acabarem com os bloqueios na cidade de São Paulo. O movimento começou na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê. No vídeo, torcedores utilizam a bandeira "somos democracia".

O líder do grupo, Danilo Pássaro, informou a portal UOL que as manifestações contra os bloqueios ocorreram de forma "pacífica".

Nesta quarta, entretanto, os torcedores continuam já que muitos corintianos devem viajar para o Rio de Janeiro para assistirem ao duelo contra o Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os vídeos das organizadas contra os bloqueios de apoiadores de Jair Bolsonaro.

🚨AGORA: A Gaviões da Fiel acordou cedo para fazer o trabalho da PRF e dispersaram os manifestantes que estavam bloqueando a Via Dutra, no RJ. Eles retiraram placas, bandeiras e outros objetos que bloqueavam a via! Hoje o Timão tem jogo contra o Flamengo. pic.twitter.com/X7FzMpgwS3 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 2, 2022

Bloqueio? A torcida do Galo tá desarmando.

'É a tropa do fura bloqueio' Torcedores do Atlético abrem caminho para ver o time jogar. pic.twitter.com/QkQuBBw9fD — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 1, 2022

+Corinthians no Paulistão 2023: tudo sobre o grupo do Timão na 1ª fase

Por que os bloqueios nas rodovias?

Os bloqueios em rodovias, pontes e principais entradas nas cidades foram causados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a vitória de Lula (PT) no segundo turno das eleições no último domingo, 30 de outubro, por todo o país.

Apoiadores, no mesmo dia, seguiram para as ruas em forma de protesto pela vitória do candidato petista. Desde então, são três dias de bloqueios por todo o país, com força em São Paulo.

Segundo o Jornal Nacional informou, 25 voos que sairiam de Guarulhos foram cancelados entre a segunda e terça-feira. A pista só foi liberada por voltas dez horas da manhã. Além disso, segundo a Globo, a Confederação Nacional de Indústria, CNI, informou sobre um possível risco de desabastecimento e falta de combustíveis caso as rodovias não sejam desbloqueadas.

Vídeos e imagens de pessoas que tentaram passar pelos bloqueios com emergências rodaram as redes sociais. Jair Bolsonaro, atual presidente, falou sobre os protestos rapidamente na última terça, 01 de novembro.

"As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país".

+ Além do Flamengo, quem vai para o Mundial de Clubes 2023?