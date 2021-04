Jogo do Corinthians hoje – 10/4: como assistir e horário do Paulistão

Invicto no Paulistão 2021, o Corinthians encara o Guarani, hoje (11), em jogo no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 20h (horário de Brasília). A partida válida pela 11ª rodada do Estadual, foi antecipada pela Federação Paulista de Futebol, após a entidade reagendar os jogos com a autorização do retorno das competições esportivas no Estado de São Paulo. Veja como assistir ao vivo o duelo.

Guarani x Corinthians: como assistir ao vivo jogo de hoje

O jogo entre Guarani e Corinthians, hoje, 11 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Onde e quando será Guarani e Corinthians?

O Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, recebe então o jogo entre Guarani e Corinthians, hoje (10/4). A bola rola às 20h, em razão das novas regras estipuladas pelo Ministério Público, para o retorno do Estadual. O motivo do horário, é evitar aglomerações próximas aos estádios ou em bares e restaurantes, visto que a partir das 20h, é controlada a circulação de pessoas nas ruas.

O Timão chega para o confronto em boa fase no Paulistão 2021. Ainda sem nenhuma derrota, a equipe de Vagner Mancini lidera o Grupo A, com 11 pontos, e possui três vitórias e dois empates. O Alvinegro ainda tem a melhor campanha de toda competição.

Por outro lado, o Guarani está em segundo lugar no Grupo B. O Bugre possui cinco pontos, com uma vitória, dois empates, mas uma derrota. De olho na liderança da chave, a equipe do interior chega para o confronto vindo de dois empates seguidos.

Jogos de hoje no Paulistão 2021

Guarani x Corinthians – 20h

