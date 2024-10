Jogo do Corinthians hoje: horário e onde assistir Corinthians x Athletico (17/10)

Nesta quinta-feira, 17 de outubro, o Corinthians recebe o Athletico-PR pela 30ª rodada do Brasileirão 2024, em uma partida decisiva para ambas as equipes, que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo será na Neo Química Arena, às 20h (horário de Brasília).

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

Nesta quinta-feira, o jogo do Corinthians contra o Athletico vai passar no Premier, canal exclusivo para assinantes, a partir das 20h. Nenhuma emissora de TV aberta fará a transmissão.

Para aqueles que estão fora do Brasil, a partida será transmitida pela Corinthians TV em países como Argentina, Canadá, Estados Unidos e Portugal, além de outras opções de transmissão via internet.

O Timão deve escalar Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto.

O furacão tem Mycael; Marcos Victor (Belezi), Thiago Heleno e Gamarra; Cuello, Gabriel, Erick e Esquivel; Nikão (Zapelli), Canobbio e Pablo.

Retrospecto

Historicamente, Corinthians e Athletico-PR já se enfrentaram 62 vezes, com 23 vitórias do Corinthians, 17 vitórias do Athletico e 22 empates. Esse histórico mostra o equilíbrio entre as duas equipes, o que só aumenta a expectativa para o confronto desta quinta-feira.

Nos últimos cinco jogos, o Corinthians venceu duas vezes, enquanto o Athletico-PR venceu uma, com dois empates.

Este duelo será fundamental para o futuro das duas equipes no Brasileirão 2024 e promete ser um dos jogos mais disputados da rodada. A vitória não só trará ruptura para a equipe vencedora, como também poderá determinar os rumores de suas campanhas no restante da competição.