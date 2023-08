Cassio do do Corinthians - Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Corinthians

Jogo do Corinthians hoje: onde vai passar Corinthians x Newells Old Boy (01)

Tem jogo do Corinthians hoje contra o Newells Old Boy nessa terça-feira, 1 de agosto. A partida é pela ida das oitavas de final da Sul-Americana e será disputada na Neo Química Arena, em Itaquera, com capacidade para xx pessoas, e a transmissão vai começar às 21h30 (de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O Corinthians enfrenta os argentinos do Newells Old Boy hoje, 1, a partir das 21h30, com transmissão ao vivo pelo SBT e ESPN/Star+.

Apesar de ter vindo de vitórias contra o São Paulo e o Vasco, o otimismo da equipe pode ter levado um golpe com a saída de Roger Guedes, que nem foi escalado para o jogo desta terça-feira.

Ryan e Matheus Donelli estão suspensos após cartão vermelho no jogo contra o Universitario-PER e serão desfalques para o Corinthians hoje. Ryan levou a punição após comemorar seu primeiro gol pelo Timão em frente a torcida adversária, enquanto Donelli foi reconhecido como envolvido na confusão e recebeu o cartão após o jogo.

Matheus Donelli, que foi expulso no campo, teve a pena suspensa após o Corinthians comprovar que o atleta não estava envolvido na briga. Ruan Oliveira, Caetano, Maycon e Murillo estão com cartão amarelo.

O jogo de volta vai ser na próxima terça-feira, dia 8, no Estádio Marcelo Bielsa, província de Santa Fé, na Argentina.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 1 de agosto de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir ao vivo: SBT e ESPN/Star+.

Premiação da Sul-Americana 2023

Em 2023, a CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) pagará ao campeão o valor de R$ 25,3 milhões - a maior quantia de toda a história da competição. Na temporada passada, quem ficou com o troféu foi o Independiente Del Valle (EQU).

Confira todos os valores da premiação da Sul-Americana 2023

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,14 milhão) Mandante / US$ 250 (R$ 1,26 milhão) Visitante

Fase de grupos - US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 100 mil (R$ 514 mil) cada vitória

Oitavas de final – US$ 550 mil (R$ 2,8 milhões)

Quartas de final – US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal – US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-Campeão – US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão – US$ 5 milhões (R$ 25,3 milhões)

