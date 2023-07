Próximo jogo Benfica: transmissão da final Benfica x Porto ao vivo

Atual campeão nacional, o Benfica joga no dia 9 de agosto frente ao FC Porto na final da Supertaça Cândido de Oliveira, a partir das 16h45 (horário de Brasília) . O duelo será no Estádio Municipal de Aveiro, tendo a data sido oficializada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na terça-feira, dia 25 de julho.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica x Porto?

O Benfica enfrenta o Porto dia 9/8 na final da Supertaça, mas ainda não há informação se o jogo vai ter transmissão para o Brasil. Em Portugal é possível assistir pelo canal Sport TV 1.

O técnico Sérgio Conceição deve trazer Diogo Costa; Pepê, Pepe, Iván Marcano e Zaidu Sanusi; André Franco, Marko Grujić, Romário Baró e Wenderson Galeno; Toni Martínez e Mehdi Taremi.

Roger Schmidt deve entrar com os jogadores Vlachodimos; António Silva, Otamendi, Bah and Jurasek; Kokcu; Di Maria, Neves and Aursnes; João Mório and Gonólo Ramos.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 9 de agosto de 2023, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Aveiro

Onde assistir ao vivo: Sport TV 1

O que é a Supertaça?

A Supertaça Cândido de Oliveira faz parte da estrutura do futebol português e tem o Porto com o maior campeão com 23 títulos. Sporting vem em seguida com 9 conquistas, depois é o Benfica com 8, Boavista com o tricampeonato e o Vitória de Guimarães, que ergueu a taça uma vez.

O nome é em homenagem a Cândido de Oliveira, jogador, treinador e jornalista português. A primeira disputa foi em 1979 e o campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

