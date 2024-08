Jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT? Horário e escalação Juventude x Corinthians (29/08)

Jogo do Corinthians hoje vai passar no SBT? Horário e escalação Juventude x Corinthians (29/08)

O Corinthians visita o Juventude nesta quinta-feira, 29 de agosto, pela partida de ida nas quartas de final da Copa do Brasil às 2oh, horário de Brasília. A transmissão estará disponível na televisão e também na internet.

Transmissão do jogo do Corinthians ao vivo

O Sportv e o Premiere transmitem na TV paga o jogo do Corinthians na Copa do Brasil às 20h, horário de Brasília. O SBT não vai passar jogo hoje.

Informações do jogo

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Onde assistir: Sportv e Premiere

