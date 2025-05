Jogo do Corinthians hoje x América de Cali: qual canal vai passar e escalação

Timão precisa vencer para não se prejudicar. O time paulista é o terceiro colocado do grupo C.

O Corinthians recebe os colombianos do América de Cali na Neo Química Arena nesta terça-feira, 6, em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo do Timão vai começar às 21h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo. Veja a escalação.

Onde vai passar o jogo do Corinthians – Brasileirão

O jogo será transmitido no SBT, ESPN e Disney+, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

Uma boa notícia é que dá para assistir ao vivo e pela internet de graça através do SBT. A emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

A ESPN também será responsável por transmitir o jogo do Corinthians ao vivo nesta terça. Porém, apenas assinantes da TV paga tem acesso ao canal. O Disney +, serviço de streaming, também está disponível para assistir de maneira online.

Escalação

O Corinthians de Dorival Júnior deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Romero (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

A provável escalação do América tem Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera e Esneyder Mena; Rafael Carrascal e Jose Cavadia (Sebastían Navarro); Cristian Barrios, Juan Fernando Quintero, Joel Romero; Rodrigo Holgado.

