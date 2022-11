Santos e Corinthians disputam a partida de volta na final do Campeonato Paulista sub 20 neste sábado

Jogo do Corinthians sub 20 hoje: onde assistir e horário da final (12/11)

É decisão no Campeonato Paulista Sub 20! Neste sábado, as equipes de Corinthians e Santos disputam a partida de volta na final do torneio, na Vila Belmiro. O jogo do Corinthians sub 20 hoje começa às 17h (horário de Brasília) com transmissão gratuita por todo o país.

No jogo de ida, o Santos venceu o Corinthians fora de casa por 2 a 0. O Peixe só precisa de um empate para tornar-se campeão da temporada.

Que horas é jogo do Corinthians sub 20 hoje na final?

O jogo do Corinthians sub 20 hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. Como as transmissões em todo o país seguem o horário de Brasília, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no arquipélago Fernando de Noronha devem prestar atenção as diferenças de horário.

A Vila Belmiro é a casa do Santos. O elenco do Peixe joga em casa na partida de volta da final e, por isso, terá a grande vantagem ao seu lado. O local tem capacidade para receber 32 mil torcedores.

Onde vai passar o jogo do Corinthians sub 20 hoje?

O jogo do Santos e Corinthians sub 20 hoje tem transmissão no Eleven, Estádio TNT Sports, GloboPlay e Youtube, a partir das 17h (Horário de Brasília) em todo o país.

O canal do Sportv transmite com exclusividade a final do Paulistão neste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É necessário ter a emissora na programação.

Se você não tem a TV fechada, pode assistir direto do Estádio TNT ou GloboPlay, plataformas de streaming somente para assinantes. Dá para acompanhar no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Se quer ver de graça, pode acessar o Eleven Sports ou Youtube no canal do Paulistão sem pagar nada por isso.

+ Quem são os maiores jogadores camisas 9 da história do Corinthians

Como assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje online?

Também dá para assistir a grande final do Paulistão sub 20 pelo celular.

Se você é daqueles que adoram curtir tudo em apenas um clique, pode acessar os aplicativos do GloboPlay ou Estádio TNT, mas somente se for assinante. Com a sua conta de email e a senha, encontre a transmissão do jogo ao vivo para não perder nenhum lance.

Mas fique tranquilo se você não é assinante torcedor. Isso porque você pode assistir de graça no Youtube do Paulistão ou no Eleven Sports (www.elevensports.com). Não precisa se cadastrar ou pagar nada, é só acessar e pronto!



