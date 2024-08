Jogo do Corinthians vai passar na Globo hoje? Horário Fortaleza x Corinthians (25/08)

Jogo do Corinthians vai passar na TV aberta

O Corinthians joga neste domingo, 25 de agosto, contra o Fortaleza. A partida é pela 24ª rodada do Brasileirão e será no Castelão, a partir das 16h, horário de Brasília.

Qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo entre Fortaleza e Corinthians deste domingo, 25, tem transmissão na TV Globo, com retransmissão de graça no Globoplay. O Premiere também exibe a partida da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalação de hoje

O Corinthians deve escalar Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele (Ryan), Charles, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Romero (Yuri Alberto).

O Fortaleza do técnico Juan Pablo vem com João Ricardo, Tinga, Brítez, Kuscevic, Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Assistir o jogo do Corinthians online

Para assistir online e de graça, acesse https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha. Clique em "Agora na TV".

