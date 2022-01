Paulistão: horário e onde assistir jogo do Corinthians x Ferroviária hoje

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista de 2022 nesta terça-feira, 25/01, a partir das 21h (horário de Brasília), contra a Ferroviária jogando em casa, na Neo Química Arena. O jogo do Corinthians no Paulistão hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir e horário completo.

Horário e onde assistir jogo do Corinthians no Paulistão hoje

O jogo do Corinthians e Ferroviária vai passar no pay-per-view Premiere e no aplicativo TV Paulistão Play ao vivo com cobertura ao vivo para todo o Brasil a partir das 9 horas da noite. Os serviços estão disponíveis por assinatura, no caso do Premiere, através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também pelo site (www.premiere.globo.com). Já no Paulistão Play, é necessário adquirir uma conta através do portal oficial (www.paulistaoplay.com), escolher um plano que melhor encaixa no seu bolso e assistir todos os lances ao vivo.

Horário: 21h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Escalações de Corinthians x Ferroviária

O Corinthians não tem baixas para o jogo desta terça-feira. O elenco alvinegro entra em campo depois de uma boa temporada em 2021 onde garantiu-se na Libertadores depois de ficar fora por um ano. Agora, sob o comando do técnico Sylvinho, vai em busca da primeira vitória em 2022.

Do outro lado, a Ferroviária promete dar trabalho para o adversário mesmo jogando fora de casa. Na temporada passada, o time avançou até a fase eliminatória, mas caiu nas quartas de final contra o São Paulo, o campeão do ano na final. Por fim, no duelo de hoje, não tem jogadores lesionados.

Escalação de Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Queiroz, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto; Róger Guedes, Mantuan

Escalação de Ferroviária: Gabriel Gasparotto; Vidal, Arthur, Didi, João Lucas; Uilian Correia, Carandina, Vitinho, Julio Vitor; Netto, Bruno Mezenga

Como funciona o Campeonato Paulista?

As dezesseis equipes foram divididas em quatro grupos de quatro, em turno único seguindo o sistema de pontos corridos onde cada vitória vale 3 pontos, empate 1 e a derrota nenhum.

A primeira fase traz as equipes enfrentando todos os adversários dos outros grupos em 12 rodadas. Por fim, as duas equipes que mais somarem pontos em cada grupo avançam às quartas de final, disputada em mata-mata por jogo único e com o melhor colocado ganhando o mando de campo.

Já a final será realizada no sistema de ida e volta. Ao fim, as duas últimas equipes na classificação geral serão rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Paulista.

GRUPO A: Corinthians, Água Santa, Guarani e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, São Bernardo, Novorizontino e Ferroviária

GRUPO C: Palmeiras, Botafogo-SP, Ituano e Mirassol

GRUPO D: Santos, Santo André, Ponte Preta e Red Bull Bragantino

Relembre como foi o último jogo entre Ferroviária x Corinthians.

