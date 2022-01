Jogo do Corinthians x Ituano hoje: onde assistir a Copinha ao vivo – 12/01

Pela segunda fase da Copinha, as equipes de Corinthians e Ituano protagonizam uma belíssima partida nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Martins Pereira. Com transmissão ao vivo do jogo do Corinthians na Copinha, saiba onde assistir ao vivo pela TV e online.

Horário e onde assistir jogo do Corinthians na Copinha: Os canais Rede Vida, na TV aberta, e o SporTV, disponível TV paga, vão transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Martins Pereira, cidade de São José dos Campos

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Ao vencer os três jogos que disputou no grupo 15 da Copinha, o Corinthians terminou em primeiro lugar com 9 pontos e 100% de aproveitamento, isto é, avançou para a segunda fase com a vantagem. O elenco paulista venceu o São José, River-PI e o Resende do Rio de Janeiro. Agora, o maior vencedor do torneio de base vem forte como nunca.

Do outro lado, o Ituano fechou a fase de grupos pelo grupo 16 em segundo lugar com 4 pontos ao tropeçar diante do Fortaleza e União Suzano, mas vencer o Concórdia. Agora, o elenco precisa provar que é forte o suficiente para bater um dos favoritos na competição este ano se quiser chegar até a grande final.

Escalações de Corinthians x Ituano:

Corinthians: Bruno; Daniel Marcos, Vitor, Lucas Belezi, Murillo; Riquelme, Ryan, Rodrigo Varanda; Arthur Souza, Pedro, Richard Cossoniche

Ituano: Jian Kayo; Madison, Guilherme, Bryan, Thiago; Pedro Medeiros, Calebe, Aluísio; Kaique Clemente, Reidiner, Gustavo Bispo

