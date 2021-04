Jogo do Cruzeiro hoje [4-4]: como assistir ao vivo e horário

Em busca de retomarem os caminhos das vitórias, Boa Esporte e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (4), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Varginha, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Ambas equipes não vencem há duas rodadas na competição, e enquanto o Cabuloso está em sexto com oito pontos, o Boa aparece na zona do rebaixamento, em 11º, com quatro. Veja como assistir o jogo do Cruzeiro hoje.

Jogo do Cruzeiro hoje: como assistir ao vivo?

O Premiere transmite a partida do Cruzeiro ao vivo para todo o país, a partir das 11h (horário de Brasília). No entanto, o canal possui o sistema pay-per-view, e para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação

Boa Esporte : Carlos Miguel; Yuri Ferraz, Admilton, Alex Alves, Mateus Müller; Romeu, Dieguinho, Escuro, Carlos César; Jefferson e Nicholas;

: Carlos Miguel; Yuri Ferraz, Admilton, Alex Alves, Mateus Müller; Romeu, Dieguinho, Escuro, Carlos César; Jefferson e Nicholas; Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Ramon, Manoel, Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José; Felipe Augusto e Rafael Sóbis

Onde e quando será Boa Esporte e Cruzeiro?

O Estádio Municipal de Varginha recebe o jogo do Boa Esporte diante do Cruzeiro hoje, 4 de abril, válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. No entanto, a bola rola às 11h.

Os donos casa possuem apenas uma vitória em todo o Estadual, e com quatro pontos, amargam a penúltima colocação do grupo. Vindo de duas derrotas seguidas, a equipe de Varginha busca então a recuperação no campeonato, e uma vitória diante no jogo contra o Cruzeiro, hoje, pode dar um ânimo no clube, além de poder ser livrar da zona da degola.

O Cabuloso também não faz uma campanha muito positiva no Campeonato Mineiro. No entanto, a situação do clube na tabela é mais cômoda do que do Boa. Com oito pontos, a Raposa está na sexta posição, mas de olho no G-4. Entretanto, após embalar duas vitórias seguidas, agora, a equipe acumula dois jogos sem vencer.

