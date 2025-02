Jogo é pela semifinal do Mineiro

Jogo do Cruzeiro hoje vai passar na Globo? Transmissão ao vivo (22/2)

Neste sábado, 22 de fevereiro, Cruzeiro e América-MG entram em campo pelas semifinais do Campeonato Mineiro de 2025. O jogo será disputado no Independência, a partir das 16h30 (horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro?

O jogo do Cruzeiro e América-MG hoje, 22, vai passar na TV Globo Minas, e também terá transmissão ao vivo pelo Premiere e SporTV. A partida começa às 16h30.

Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay. É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Quem vai ser escalado pelo Cruzeiro e América-MG

O Cruzeiro vem com Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Walace (Marquinhos ou Matheus Pereira), Matheus Henrique e Eduardo; Dudu e Gabigol.

Já o América-MG tem na escalação Matheus Mendes; Júlio (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Fernando Elizari; Figueiredo (Adyson), Fabinho e Renato Marques.

Quem é o maior campeão mineiro?

O Atlético-MG é o maior campeão do Campeonato Mineiro. O clube conquistou 48 títulos até 2023, sendo o maior vencedor da história da competição.

O Cruzeiro aparece em segundo lugar, com 38 títulos. O América-MG, terceiro maior vencedor, soma 17 conquistas.

A competição estadual é disputada desde 1915 e reúne os principais clubes de Minas Gerais. Nos últimos anos, o Atlético-MG tem dominado o torneio, conquistando vários títulos seguidos.