Jogo do Cruzeiro x Palmas: onde assistir a Copinha 2022 hoje (05/01)

Equipes do grupo 20 na Copinha se enfrentam nesta quarta-feira ao vivo no horário da noite

Cruzeiro e Palmas entram em campo pela primeira rodada do grupo 20 da Copinha nesta quarta-feira, 05/01, com a bola rolando às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Chico Vieira. Com transmissão ao vivo do jogo do Cruzeiro hoje na Copinha, saiba onde assistir na TV e online.

Onde assistir ao jogo do Cruzeiro x Palmas hoje na Copinha: O canal SporTV 2, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Chico Vieira, cidade de Itapira

TV: SporTV 2

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de apresentar o novo técnico do time profissional, Paulo Pezzolano, está na hora do Cruzeiro entrar em campo pela Copinha. A última competição que a Raposa disputou foi o Brasileirão Sub-20 em novembro do ano passado, onde terminou em 10º lugar na classificação sem avançar para a fase eliminatória com 29 pontos.

Agora, jogando no grupo 20, disputa contra o Itapirense, Palmas e Retrô na cidade de Itapira.

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a próxima fase onde o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento até a terceira fase.

Escalação do Cruzeiro:

O elenco do Cruzeiro é o grande favorito no jogo de hoje pela primeira rodada. No entanto, o torcedor deve ficar alerta para todos os lances da partida.

Cruzeiro: Denivys; Riquelmo, Daniel de Melo, Riquelmy, Breno, Miticov; Igor, Matheus, Paulo Eduardo, Kaiki Bruno; Vitor

