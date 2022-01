Jogo do Cruzeiro x URT hoje: onde assistir e horário do Mineiro – 26/01

Pela temporada 2022, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, 26/01, diante do URT na primeira rodada do Campeonato Mineiro a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Independência. Com transmissão no serviço de streaming, confira onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje.

Onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O pay-per-view O Tempo Sports vai passar o jogo do Cruzeiro x URT ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil partir das 5 da tarde. O serviço do jornal O Tempo está disponível por assinatura através do site (www.otemposports.otempo.com.br). O confronto acontece no Estádio Raimundo Sampaio, ou Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: O Tempo Sports

Escalações de Cruzeiro x URT

Sem retornar para a elite do Brasileirão, o Cruzeiro vai disputar mais uma vez a Série B da liga nacional este ano. No Campeonato Mineiro, entretanto, entra em campo como uma grande potência a ser batida do começo ao fim. No último ano, o time azul parou nas semis ao ser derrotado pelo América.

Do outro lado, o URT disputou a Taça Inconfidência, ou seja, o torneio secundário do Mineiro. O elenco, no entanto, acabou sendo derrotado na grande final pelo Pouso Alegre.

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael; Gabriel Dias, Sidnei, Eduardo, Rafael Santos; Willian Oliveira Filipe Machado, João Paulo; Waguininho, Bruno José, Edu

Escalação do jogo do URT hoje: Gustavo; Ferrugem, Davy, Breno, Jhonathan, Jessé; Iago Barbosa, Gindré; Cesinha, Evair, Daniel

Como funciona o Campeonato Mineiro?

Doze times das mais diferentes regiões de Minas Gerais disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O torneio é realizado em turno único, ou seja, cada uma das equipes se enfrenta por onze rodadas.

Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal, enquanto do 5º ao 8º lugar na classificação do Mineiro disputam o Troféu Independência, uma espécie de competição secundária dentro da primeira divisão.

Por fim, os dois últimos times são rebaixados para a segunda divisão mineira, assim como os dois primeiros da divisão inferior garantem o acesso para a elite no próximo ano, juntando-se aos grandes elencos do futebol mineiro no estado.

